Francesco Chiofalo rivela: "Conseguenze dopo l'operazione, c'è il rischio che il male torni"

A gennaio tutta Italia ha seguito col fiato sospeso la vicenda di Francesco Chiofalo, ex concorrente di 'Temptation Island' che è stato costretto ad una improvvisa operazione al cervello dopo aver scoperto di avere un tumore. L'intervento andò a buon fine, ma non è stato certo privo di conseguenze. A raccontarlo oggi per la prima volta è Francesco, che, tornato al suo lavoro di personal trainer, racconta la sua nuova vita a 'Di Più'.

"C'è il rischio che il male torni"

Chiofalo, che si è sottoposto a lunghi cicli di radioterapia, continua ad assumere medicinali e, ogni sei mesi, si sottopone a continui controlli per tenere sotto controllo la situazione. “Purtroppo esiste il rischio che il male ritorni - spiega - Vivrò il resto della mia esistenza con questa paura: un secondo intervento sarebbe ancora più rischioso del primo, ci sarebbero poche probabilità di superarlo con successo”.

Francesco Chiofalo, conseguenze dopo l'operazione

Francesco, inoltre, ha perso la sensibilità alla gamba destra. Ragione per cui oggi si trova ad interfacciarsi con difficoltà motorie: non può più correre come prima, né nuotare. Anche guidare è diventato più complicato, tanto che il ragazzo si muove in città con una macchina dotata di comandi manuali. Diversi anche gli effetti dei medicinali sul suo corpo: la vista è calata e ha problemi di memoria e al fegato per via degli antidolorifici. Conseguenze certamente debilitanti, ma certamente minime rispetto al peggio.

L'amore per Antonella Fiordelisi

In questo periodo, poi, l'ex Lenticchio (così lo chiamava la ua ex Selvaggia Roma a Temptation Island) può contare sul calore di un nuovo amore, quello per Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island, giovane donna che frequenta da alcuni mesi e con cui andrà presto a convivere.