Francesco Facchinetti in lacrime: il doloroso lutto raccontato a ‘Vieni da me’

“Mi ricordo tutto, il profumo del palazzetto, la maglietta che avevo, la maglietta che aveva lui... E a settembre sono andato al suo funerale”: così Francesco Facchinetti ha rivelato al pubblico del programma di Rai Uno ‘Vieni da me’ il doloroso ricordo legato alla perdita di un suo amico d’infanzia, talmente intenso da farlo commuovere fino alle lacrime.

Il racconto è partito quando il cantante e ora produttore musicale ha affermato che Lorenzo Jovanotti rientra nella rosa dei suoi artisti preferiti, interesse condiviso dal suo caro amico di infanzia: “Uno dei concerti più belli della mia vita è stato quello di Jovanotti con il mio amico che ora non c’è più”, è stata la premessa che ha indotto il pianto dell’ospite di Caterina Balivo, spiazzata dalla sua reazione ma pronta a consolarlo: “Sono in difficoltà perché ti conosco da 20 anni. Vorrei che non ci fossero le telecamere e vorrei abbracciarti”, ha affermato anche lei visibilmente commossa.

Facchinetti in lacrime a ‘Vieni da me’, Caterina Balivo manda la pubblicità

“Chiedo scusa, non solo solito piangere in televisione”, si è scusato Facchinetti ed è stato allora che Caterina Balivo ha mandato la pubblicità così dare il tempo al suo ospite di riprendersi. Tornati in studio: “Scusate se sono andato in black out”, ha affermato supportato dagli applausi dei presenti. “Penso a lui, Andrea, ogni giorno. Una brutta malattia lo ha portato via in sei mesi”, ha concluso rivelando quanto quella perdita dolorosa pesi ancora tanto nella sua vita.