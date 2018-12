Francesco Facchinetti: “Quel demente di Walter Nudo…”. L’audio scatena il caso

Francesco Facchietti contro Walter Nudo? Ad ascoltare l’audio del video di una Instagram story ripresa da Fanpage, sembra che in effetti il produttore discografico abbia qualcosa da recriminare al vincitore del Grande Fratello Vip a cui si rivolge definendolo “demente”.

L’uomo è in vacanza alle Maldive con la moglie Wilma Helena Faissol, i loro figli e la ex compagna Alessia Marcuzzi insieme al marito Paolo Calabresi Marconi.

Durante una chiacchierata ripresa dalla moglie, Facchinetti ignaro dello smartphone acceso, si è lasciato andare all’esternazione che risuona come una madornale gaffe.

“Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…” sono le parole che trapelano dal video, interrotto proprio nel bel mezzo della frase.

Come mai Francesco Facchinetti ha usato un termine così forte nei confronti di Walter Nudo? Era solo ironico? Al momento non è dato saperlo.

Intanto nelle scorse settimane è stato ipotizzato che proprio il vincitore del GF Vip potrebbe essere arruolato come inviato dell’Isola dei Famosi, in partenza da gennaio, condotto da Alessia Marcuzzi. Che l’indiscrezione abbia a che fare in qualche modo con la conversazione rivelatrice della scarsa simpatia di Facchinetti nei suoi confronti?

Almeno per quel che si sa sulla loro immagine pubblica, i due non dovrebbero avere avuto ruggini nel passato e nemmeno dovrebbero avere conti da regolare. Le cose, però, potrebbero essere diverse...