Isola dei famosi 2018, Francesco Monte concorrente: scheda e foto

Francesco Monte è tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Francesco Monte, carriera e vita privata

CARRIERA. Nato a Taranto, classe 1988, Francesco Monte è un personaggio televisivo e attore italiano. Il successo arriva nel 2012, quando approda nelle vesti di tronista a "Uomini e donne", dove si fidanza con la corteggiatrice Teresanna Pugliese. La love story dura poco: Monte la lascia a pochi mesi dall'inizio della relazione e, poche settimane dopo, si fidanza con Cecilia Rodriguez, sorella della famosa showgirl argentina Belen. Gli anni successivi lo vedono alle prese cn il debutto nella recitazione: è tra i protagonisti della fiction "Furore 2".

VITA PRIVATA. E' single. La sua ultima storia d'amore si conclude lo scorso ottobre, quando Cecilia lo lascia in diretta tv durante una puntata del GF Vip perché innamorata del coinquilino Ignazio Moser.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. "Uomini e donne" (Canale 5, 2012)

