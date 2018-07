RETROSCENA | Francesco Monte verso Tale e Quale Show

A sorpresa per Francesco Monte potrebbero aprirsi le porte di un altro reality show. E stavolta in casa Rai. Mentre si rincorrono i rumors su una possibile partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip, l'ex tronista, al centro dell'attenzione mediatica per il cosiddetto Canna-gate scoppiato all'Isola dei Famosi, punta ad entrare nel cast di Tale e Quale Show. Giorni fa, infatti, è stato adocchiato mentre si aggirava con un look inedito negli studi della tv di stato, dove ha sostenuto il provino: Carlo Conti lo selezionerà tra i suoi concorrenti?

I presupposti per un ingresso nel talent delle imitazioni musicali di Rai 1 ci sarebbero tutti. Canto e recitazione sono tra le abilità del bel tarantino. Dopo il debutto a "Uomini e donne", infatti, Monte ha trasformato la passione per l'interpretazione in una vera e propria professione, fino a debuttare nelle vesti di attore sul set della fiction "Furore - Capitolo secondo", in onda lo scorso inverno su Canale 5. Non solo. Di recente ha anche sorpreso i fan con le sue doti canore, di cui ha dato sfoggio in occasione di alcune brevi esibizioni pubblicate sui social. Ora resta da scoprire se il suo talento riuscira a convincere la produzione del programma.

Intanto le selezioni proseguono. Tanti i vip pronti a mettersi alla prova con le imitazione delle icone musicali italiane e straniere. Ma solo otto i posti disponibili. Alcune indiscrezioni vogliono che tra i concorrenti ci sarà anche Lisa, uscita vincitrice dal talent di Rai 1"Ora o mai più", terminato appena una settimana fa: contattata da Today, la cantante non conferma né smentisce, lasciando intendere che la possibilità potrebbe essere effettivamente in ballo. Di definita per il momento c'è solo la giuria, che quest'anno sarà rinnovata: oltre alla habitué Loretta Goggi, infatti, dietro al bancone troveremo anche gli attori comici Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Ma c'è ancora tempo per ultimare tutti i dettagli.

L'appuntamento con il varietà è per l'autunno, a partire da venerdì 14 settembre. E, qualora il provino di Francesco andasse a buon fine, per l'ex di Cecilia Rodriguez si tratterebbe di una sfida tutta nuova in prima serata e, soprattutto, dell'occasione ideale per seppellire definitivamente le polemiche seguite alla squalifica dall'Isola e prendersi una rivincita.