Francesco Monte "rimbalzato" da Tale e Quale Show: il retroscena

Niente "Tale e Quale Show" per Francesco Monte. Dopo l'esperienza mal riuscita all'Isola dei Famosi, l'ex tronista di "Uomini e donne" si era presentato ai provini del varietà musicale di Rai 1, ma senza successo. La produzione non lo ha selezionato tra i concorrenti della prossima edizione, in partenza a partire dal prossimo settembre.

Come anticipato da Today, Monte si era sottoposto alle selezioni qualche settimana fa. L'ex di Cecilia Rodriguez, infatti, era stato adocchiato mentre si aggirava con un look inedito negli studi Rai. Dalla sua parte la passione per la recitazione e per il canto, abilità che avrebbero potuto avvantaggiarlo nella trasmissione di Conti. Ma così non è stato. "Il cast è stato chiuso e lui non è tra i concorrenti", ha scritto su Instagram il sempre informato giornalista Gabriele Parpiglia, che in riferimento all'espulsione dall'Isola seguita al Canna-gate aggiunge: "Mi dispiace molto. Merità un'opportunità. Non ha ucciso nessuno".

Nessuna indiscrezione sugli altri concorrenti. Ma il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni anticipa i nomi dei vip che si sono sottoposti al provino: Lisa, Tamara Donà, Stefania Orlando, Francesca Manzini, Lidia Schillaci, Roberta Bonanno, Valentina Persia, Margot Sikabony, Guendalina Tavassi, Benedetta Valanzano, Pamela Petrarolo, Antonella Elia, Ilenia Lazzarin, Matilde Brandi, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Corrado Tedeschi, Michele La Ginestra, Tony Maiello, Raimondo Todaro, Francesco Monte (come avevamo anticipato giorni fa su Today) e Mario Ermito“