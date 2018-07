Franco Mandelli, il ricordo commosso di Liorni: "Quel giorno si era emozionato"

La morte di Franco Mandelli ha scosso il mondo della ricerca ma anche quello della tv, dove spesso era ospite per parlare del suo prezioso lavoro, dell'Ail - l'Associazione italiana contro le leucemie, di cui il luminare era l'anima - ma soprattutto di tutti quei pazienti che grazie a lui ce l'hanno fatta, dando un messaggio di speranza a chi combatte contro la malattia.

A ricordarlo con grande stima su Instagram Marco Liorni, che ha avuto la fortuna di intervistarlo a "La vita in diretta". Quella volta si emozionò parlando dei suoi pazienti, ricorda il conduttore che di Mandelli fa un ritratto umano e commovente: "Addio caro professor Mandelli. Tanti oggi la piangeranno come si piange per la perdita di un papà, perché tanti le devono la vita. Quel giorno in studio ci disse: 'La mia casa è piena di foto e di ricordi dei miei pazienti, e penso a loro ogni sera'. Vi incollo il link a quella intervista perché quel giorno si era aperto ed era emozionato".

Un ricordo pieno di affetto e di emozione che oggi, davanti alla scomparsa di Mandelli, in tanti condividono.