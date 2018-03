"Franco Terlizzi e i legami con la criminalità organizzata", altra bomba sull'Isola

Un'altra bufera si sta per abbattere sull'Isola dei Famosi. Dopo il "canna gate", su cui ancora non è stata fatta troppa chiarezza, un nuovo presunto "caso" travolge uno dei naufraghi ancora in Honduras.

Franco Terlizzi, l'unico non vip di questa edizione, è finito sotto l'occhio severo di Selvaggia Lucarelli, che su Rolling Stone svela altarini che non passano certo inosservati. L'ex pugile e personal trainer dei vip avrebbe diversi contatti con la criminalità organizzata, dalla 'ndrangheta all'estrema destra milanese.

L'indagine della Lucarelli è minuziosa:

"Terlizzi infatti ha un soprannome che in alcuni ambienti è ben noto, ovvero 'Francone'. Più precisamente 'Francone dell'Hollywood' perché Francone non è stato solo un pugile ma anche il responsabile della sicurezza della discoteca Hollywood per conto di Francesco Piccolo, considerato luogotenente del clan Flachi, ovvero 'ndrangheta. Era amico di Giuseppe Flachi (ora in carcere per mafia ed erede di Vallanzasca), fu pizzicato in numerosi incontri con esponenti della malavita (talvolta organizzati da lui) e in numerose intercettazioni agli atti di varie inchieste"

Tra queste l'inchiesta "Caposaldo" in cui Terlizzi sarebbe stato coinvolto in quanto personaggio in contatto con Flachi e altri esponenti della 'ndrangheta e dell'estrema destra, tra cui il boss Paolo Martino e Pasquale Guaglianone, ex tesoriere dei Nar.

Si prevede burrasca.