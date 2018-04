Franco Terlizzi ha lasciato l’Isola dei Famosi, giallo sulle cause: il post smentisce le voci

La notizia dell’abbandono dell’Isola dei Famosi da parte di Franco Terlizzi ha fatto immediatamente il giro della rete dopo essere stata diffusa dal sito ufficiale del programma.

“Un nuovo evento spezza i precari equilibri: Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare il gioco, lasciando per sempre L’Isola dei Famosi" è stata la conclusione dello scritto che ha spiegato l’accaduto, conseguenza di non meglio precisati “vecchi dissapori” e “questioni in sospeso” che i telespettatori hanno potuto attribuire solo alla lite furibonda di cui Franco è stato protagonista nelle ore precedenti.

Mentre la produzione invita a seguire “le pagine e tutti gli appuntamenti con l’#Isola” per avere ulteriori aggiornamenti e per scoprire le ragioni che hanno portato l’ex pugile e personal trainer dei vip “ad accogliere questa decisione”, in rete serpeggiano le ipotetiche ragioni sottese a quello che pare essere un provvedimento dall’alto (si parla, infatti, di “volere dell’Isola” e “accoglimento di una decisione” che, detta così, pare imposta e non voluta dal concorrente).

Oltre alla ritiro e alla squalifica profilate come evenienze dell’addio al gioco di Terlizzi, c’è stato anche chi ha parlato di un presunto malore dell’ex pugile non supportato da alcuna fonte.

Per questo, sulla pagina ufficiale Facebook di Franco Terlizzi è comparso un post che ha espresso la richiesta “di non inventare cose non successe, motivi inesistenti e di non infangare per l’ennesima volta il nome di Franco”.

Al momento, dunque, nessuna spiegazione ulteriore è data al telespettatore che dovrà attendere ulteriori novità ufficiali sulla questione che, per ora, di certo, ha solo un naufrago in meno in Honduras.