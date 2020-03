‘Fratelli di Crozza’ sospeso per il Coronavirus: “Siamo un Paese ai domiciliari”

Anche il programma ‘Fratelli di Crozza’ si adegua all’emergenza Coronavirus e viene sospeso alla stregua di molti altri programmi televisivi. L’annuncio è stato comunicato sulla pagina Instagram del programma del canale Nove con un messaggio di Maurizio Crozza:

“Cari Fratelli, siamo un Paese ai domiciliari. Dobbiamo fidarci dell’avvocato “Giuseppi” che ci ha detto: “Dovete stare dentro per un po’”. Si potrà uscire solo per buona condotta”

Ed è per questo che, dopo le prime due puntate di “Crozza senza Fratelli”, stasera purtroppo non ci saranno né i Fratelli né tantomeno Crozza.

A prestissimo.

Vi amo da almeno un metro, Mauri”

Al posto della puntata live prevista per oggi 13 marzo andrà in onda una replica.

Il Coronavirus sconvolge i palinsesti tv: tutti i programmi cancellati

‘Fratelli di Crozza’ è solo l’ultimo dei programmi televisivi cancellati nelle ultime ore a seguito delle disposizioni emanate per far fronte all’emergenza Coronavirus. A subire le variazioni maggiori sono state le generaliste Rai e Mediaset che hanno preferito sospendere un gran numero di produzioni: La prova del cuoco, Vieni da me, I soliti ignoti (sarà in onda fino al 14 marzo, poi proseguirà in replica), Detto Fatto, Tv Talk, Ballando con le stelle, per la Rai; Domenica Live, CR4 – La repubblica delle donne, Verissimo per Mediaset.

Su Canale 5 proseguono Striscia la notizia, Amici e Grande Fratello Vip; C'è posta per te, invece, terminerà domani il suo ciclo trattandosi di puntate registrate con un anticipo di mesi rispetto alla messa in onda.

