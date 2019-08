‘Friends’ compie 25 anni, la proposta per i fan: “1000 dollari per rivedere tutta la serie tv”

Gli appassionati della serie americana ‘Friends’ che conoscono a menadito i personaggi di Ross, Chandler e Joey, Rachel, Monica e Phoebe troveranno interessante la proposta avanzata dal fornitore statunitense di servizi internet e televisivi FrontierBundles per celebrare i 25 anni dalla messa in onda della prima stagione.

Sul sito del provider è stata pubblicata l’insolita offerta che propone agli affezionati spettatori della serie cult anni ’90 di candidarsi e per tentare di essere selezionati e vincere il ‘lavoro dei sogni’ che prevede di intraprendere una maratona di 25 ore per riguardare tutti i 60 episodi della serie. Al fortunato andrà una retribuzione pari a 1000 dollari, circa 900 euro.

1000 dollari per rivedere tutta la serie tv ‘Friends’: la proposta

Il candidato selezionato dovrà completare la maratona televisiva di tutte le puntate di ‘Friends’ – pari a 60 episodi della serie per un ammontare totale di 25 ore entro il 22 settembre 2019 – e nel frattempo condividere su Twitter alcuni momenti di questa particolare esperienza, nata per celebrare i 25 anni della serie tv.

“Dal giorno in cui è stato presentato per la prima volta, Friends è stato un fenomeno culturale e vogliamo vedere se quell'eredità regge” - si legge sul sito - “Pensa a questo lavoro da sogno come un modo semplice per guadagnare qualche soldo”. 1000 euro è la ricompensa, ma non solo, perché è previsto anche un abbonamento annuale a Netflix quello al Friends Fandom Fun (un box con alcuni gadget a tema). Un premio davvero molto interessante per gli amanti della serie (rigorosamente maggiorenni) che avranno voglia e soprattutto tempo di mettersi in gioco.