Frizzi, Amadeus commosso ai Soliti Ignoti: "Questo studio è stata casa sua"

E' difficile ricominciare in casa Rai dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Dopo due giorni di stop i programmi riprendono, ma il primo pensiero di tutti è sempre per il conduttore.

Un momento da brividi mercoledì sera ai Soliti Ignoti. Prima di iniziare con la puntata, Amadeus ha ricordato commosso Frizzi, per ben 5 anni al timone del programma di Rai 1 in onda dopo il Tg: "Fabrizio Frizzi non c'è più. Per noi sono giornate difficili perché se n'è andato un collega ma soprattutto un grandissimo amico nostro e vostro, una persona stupenda".

A stento trattiene le lacrime Amadeus: "Questo studio è stata casa sua per diversi anni, è stato il primo conduttore dei Soliti Ignoti che ha sempre fatto in maniera esemplare con il suo sorriso e la sua allegria. Un grande abbraccio alla famiglia, a sua moglie Carlotta e alla bellissima bimba, Stella. Fabrizio era un grande professionista ma era soprattutto una grandissima e bellissima persona. Ciao Fabrizio". Poi le immagini più belle di Frizzi ai Soliti Ignoti, e quelle parlano da sole.