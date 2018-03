Fabrizio Frizzi continua la sua battaglia: "Tra un mese saprò come vanno le cure"

"Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia. E quando avrò finito, e speriamo finisca bene, potrò raccontare", con queste parole affidate al settimanale Gente Fabrizio Frizzi torna a parlare delle sue condizioni di salute, compromesse dopo il malore che lo ha colpito lo scorso ottobre, anche se sull'argomento c'è ancora il massimo riserbo.

Il conduttore non ha mai svelato ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma ammette: "La ricerca medica mi sta dando una chance in più".

A dicembre è tornato in tv, al timone de "L'Eredità", ma è costantemente sotto controllo: "Tra un mese, o forse un po' di più, saprò come vanno le cure. I medici ogni tanto mi danno buone notizie, ma dosano bene le parole". Accanto a lui la moglie Carlotta Mantovan, che nel 2013 gli ha fatto il regalo più grande, Stella. E' grazie alla sua famiglia che il conduttore trova la forza di combattere, e grazie anche al sostegno di tanti amici, primo fra tutti Carlo Conti, e del suo pubblico che non smette mai di dimostrargli un grandissimo affetto.