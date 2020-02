Fabrizio Frizzi nel cuore: il post di Antonella Clerici nel giorno del suo compleanno

Fabrizio Frizzi è scomparso il 26 marzo del 2018, ma il suo ricordo è ancora tanto vivo nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene. Lo dimostrano i pensieri che a lui rivolgono i suoi affezionati telespettatori appena viene data loro occasione e, ancor più, lo dimostra l’affetto con cui i volti noti del mondo dello spettacolo, suoi amici prima ancora che colleghi, parlano di lui come un uomo perbene, indimenticabile per gentilezza, garbo e cortesia.

Oggi, 5 febbraio, il conduttore avrebbe compiuto 62 anni e, a due anni dalla morte, l’amica di sempre Antonella Clerici gli ha rivolto il suo pensiero più emozionato, condiviso sui social a corredo di una foto che li vede insieme, uniti come lo erano nella vita.

Antonella Clerici, il post per Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno

“Auguri Fabri ovunque tu sia”, è lo scarno ma efficace messaggio scritto su Instagram da Antonella Clerici in occasione del compleanno di Fabrizio Frizzi, tra i suoi più cari amici nella vita e nel lavoro. “Vivevamo in simbiosi con lui e Carlo Conti. Nessuno si aspettava una cosa così veloce e immediata” aveva rivelato la conduttrice in un’intervista a proposito del dolore immenso causato dalla sua morte. Una mancanza difficilmente colmabile.

Sanremo 2020 dedica la seconda serata a Fabrizio Frizzi

Proprio per omaggiare Fabrizio Frizzi, la Rai ha deciso di dedicare la seconda serata del Festival di Sanremo 2020, in onda stasera 5 febbraio, all’indimenticabile conduttore che oggi avrebbe festeggiato il suo 62esimo compleanno.