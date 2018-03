Frizzi, l'appello di Milly Carlucci alla Rai per la moglie Carlotta

In lacrime sull'altare durante i funerali, a malapena riusciva a leggere. Il dolore di Milly Carlucci per Fabrizio Frizzi è straziante, "brutale" per definirlo con le parole usate dalla conduttrice in un'intervista sul Corriere.

Nella stessa intervista Milly esprime tutta la sua vicinanza alla piccola Stella e a Carlotta Mantovan. La stima nei confronti della moglie di Frizzi è tanta e non solo umana, ma anche professionale. "Visto che la nostra è davvero una famiglia - ha spiegato la conduttrice - vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai". Un appello che se accolto dai vertici potrebbe suonare come una sorta di "riscatto", considerando le polemiche degli ultimi giorni sul trattamento non sempre magnanimo della Rai nei confronti di Frizzi.

Carlotta Mantovan lavora a Sky dal 2004, iniziando proprio da Sky Tg 24. Dal 2005 al 2008 ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24, per poi tornare al notiziario. La sua presenza in Rai sarebbe senza alcun dubbio molto gradita dal pubblico e da tanti amici e colleghi di Fabrizio Frizzi, come ha spiegato Milly: "In questi giorni, nelle prove (di Ballando con le stelle, ndr), c'è un intero gruppo che soffre per un amico. Tutti lo conoscevano, e così il mio sentimento è moltiplicato da tutti, come un'onda che sbatte contro gli scogli e ti torna addosso".