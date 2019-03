Un anno senza Fabrizio Frizzi, la Rai lo ricorda in modo speciale

Il 26 marzo 2018, la triste notizia della morte di Fabrizio Frizzi raggiungeva tutti. Dolore, sgomento, tristezza accomunavano famiglia, amici più cari, colleghi e i numerosi telespettatori che per anni avevano seguito e stimato, come un amico, il gentiluomo della televisione italiana. Passato un anno dalla sua scomparsa, la Rai vuole omaggiare in modo speciale il conduttore, ricordandolo in varie occasioni, in diversi programmi tv e in più giornate.

Fabrizio Frizzi, un anno dalla morte: i ricordi in tv

Si inizia a farlo domenica 24 marzo con Uno mattina in Famiglia, con uno spazio interamente dedicato a Fabrizio Frizzi. Alle 14 sarà Domenica In, con Mara Venier, a ricordare il conduttore con affetto, con immagini e filmati di repertorio e con un'intervista a Milly Carlucci, nella quale si parlerà anche di lui, tanto caro alla conduttrice e all'intervistata. Sempre domenica, infine, Frizzi sarà omaggiato con lo Speciale Tg1 (in onda alle 24,05) proprio dedicato a lui.

Lunedì 25, a ricordare il volto buono e gentile della nostra tv sarà Amadeus, nel corso de I soliti ignoti. Poi, martedì 26, giorno dell'anniversario della sua morte a ricordare Frizzi sarà prima Uno Mattina con filmati e ospiti in studio, poi Caterina Balivo a Vieni da me (previsto uno speciale dedicato al conduttore), ancora La Vita din Diretta e, ovviamente, L'Eredità: lo studio che per tanto tempo ha accolto con affetto Fabrizio Frizzi vorrà ricordarlo e celebrarlo ad inizio puntata.

Gli omaggi al grande uomo buono della televisione italiana proseguiranno anche a I Fatti Vostri, Detto Fatto, Agorà, Mi Manda Rai3, Blog. Ci sarà uno spazio dedicato al conduttore anche a RaiNews24 e nei vari Tg. A ricordare Fabrizio Frizzi ad un anno dalla sua scomparsa sarà anche il mondo della radio: Radio1, Radio2, Radio Techetè, Radiolive, Isoradio.

Martedì 26 alle ore 12 una messa in suffragio verrà celebrata nella chiesa del Cristo Re dal cappellano della Rai don Walter Insero, che celebrò anche i funerali di Fabrizio Frizzi.