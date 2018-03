Funerali Frizzi, Simona Ventura: "Eravamo una generazione di persone che non esistono piu'"

Gia' moltissimi i volti noti venuti a portare l'ultimo saluto, alla Chiesa degli artisti, in piazza del Popolo, a Fabrizio Frizzi. Tra loro, Marco Columbro, Ivana Spagna, Flavio Insinna, Max Tortora, Simona Ventura. Quest'ultima lo ha ricordato come "un collega buono, eccezionale e generoso. Eravamo una generazione di persone che non esistono piu' in un mondo di oggi che va sempre piu' veloce ed e' sempre piu' crudele. Era una persona fantastica, lo ricordero' sempre per la sua grande umanita'. Piango di rabbia perche' se ne vanno persone cosi' speciali, purtroppo in certi casi la vita e' profondamente ingiusta. Un uomo di grande eleganza, grande stile, non ha mai voluto parlare della sua malattia. La dice lunga sullo stile e l'eleganza di Fabrizio Frizzi".

Fonte Agenzia Dire