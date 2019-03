Agorà, fuori onda dell'inviata Rai e in studio cala l'imbarazzo: "Siamo in diretta, usciamo!"

Laura Tangherlini protagonista di un nuovo, imbarazzante fuori onda.

La giornalista Rai era inviata a Stoccolma per seguire il corteo ecologista guidato da Greta Thunberg. In collegamento con la trasmissione di RaiTre Agorà, a un certo punto Tangherlini non si è accorta di essere ancora in diretta con il microfono aperto, lasciandosi andare mentre commentava quanto accaduto poco prima: “Io volevo faje vede’ er bordello”, per poi aggiungere: “No, perché a un certo punto quando le ho fatto vede’ er cane s’è messa a ride”.

Il tutto mentre in studio la conduttrice Serena Bortone cercava di chiudere il collegamento, provando a richiamare l’attenzione dell’inviata: “Siamo in diretta, usciamo!”.

Laura Tangherlini fuori onda, il precedente

Qualche anno fa, Laura Tangherlini era finita al centro di un episodio simile. Convinta di aver chiuso la linea su Rai News, la giornalista non si era accorta di essere ancora in diretta e si era sfogata in romanesco: “Io me ne vado. Può esse. Me so’ rotta er ca…”.