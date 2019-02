Gabriella Golia compie 60 anni e si racconta: “Ecco perché sono sparita”

Gabriella Golia è stata una delle annunciatrici televisive più popolari negli anni Ottanta e Novanta.

Volto storico di Italia 1 dal 1982 al 2002, nella sua carriera ha condotto anche diverse trasmissioni televisive, fino alla decisione di prendere una pausa dal piccolo schermo dopo essere diventata mamma di Tommaso, nato nel 1998.

Al settimanale Oggi la presentatrice, che ha appena raggiunto la soglia dei 60 anni, si è raccontata in una lunga intervista che è stata l’occasione per ripercorrere la sua carriera e i motivi che l’hanno portata a sparire dalla tv commerciale.

Gabriella Golia, perché si è allontanata dalla tv

Oggi Gabriella Golia lavora per Business24, una tv web che si occupa di impresa. La scelta di allontanarsi dalla televisione commerciale è arrivata con la nascita di Tommaso.

“Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi”, ha raccontato l’annunciatrice ammettendo di sentire la mancanza della popolarità: “Mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro. La tv è la tua linfa vitale, lavori per pubblico”, ha spiegato.

Gabriella Golia e il rapporto con Silvio Berlusconi

“Un intrattenitore nato, uno che ha dato una svolta alla tv”: così Gabriella Golia ha definito Silvio Berlusconi di cui ha ricordato e confermato un aneddoto che la riguarda. Quando lei lavorava per Antenna Nord e si rifiutò la sua proposta di passare a Telemilano, Berlusconi comprò quella rete e le disse: “Visto che la Golia non aveva aceettato di venire a lavorare da me, ho comprato tutta la rete dove lavorava”. Se ha chiesto un aiuto a lui per tornare in tv? “Era già in politica ed era preso da altre cose”, la sua risposta.

Gabriella Golia: “Sogno di andare a Ballando con le stelle”

Raimondo Vianello e Mike Bongiorno sono solo alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo con cui ha lavorato nella sua carriera, iniziata con il sogno di diventare una ballerina mai realizzato perché da piccola non poteva seguire le lezioni necessarie per superare l’esame ed entrare alla Scala.

Oggi però ammette di andare a ‘Ballando con le stelle’, candidatura nota alla conduttrice Milly Carlucci.

Gabriella Golia è sposata da 25 anni: “Il segreto di una lunga storia è la pazienza”

Gabriella Golia quest’anno festeggia 25 anni di matrimonio con il marito Marco Alloisio, chirurgo premiato con l’Ambrogino d’Oro.

“Il segreto di una lunga storia è la pazienza tendenzialmente di noi donne”, ha confidato: “Siamo noi che ci plasmiamo su di loro (…) perché per noi l’amore, almeno per me, è l’essenza della vita”.