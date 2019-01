Domenica In, Galeazzi torna da Mara Venier: lei si commuove e lascia lo studio

Il 30 dicembre scorso il ritorno di Giampiero Galeazzi negli studi di Domenica In aveva destato la commozione degli affezionati al cronista sportivo da tempo lontano dalle scene televisive.

Presentatosi davanti alle telecamere su una sedia a rotelle, molti si erano interrogati sullo stato di salute del giornalista che ieri, tornato dall’amica Mara Venier, ha tranquillizzato quanti si erano preoccupati per lui, chiarendo il motivo per cui la volta precedente si era presentato sulla carrozzina.

Galeazzi torna a Domenica In e rassicura sulle sue condizioni di salute

Stavolta Giampiero Galeazzi - seduto in poltrona, e non sulla sedia a rotelle - ha ripercorso con Mara Venier i momenti più divertenti delle vecchie trasmissioni.

“Ho passato momenti difficili, oggi va meglio, in quel periodo ho sentito tantissimo l’affetto della gente” ha raccontato il giornalista, affettuosamente chiamato “bisteccone” da Mara Venier Venier che per anni è stata sua collega di lavoro.

Rispetto alle voci su presunte malattie nate proprio in seguito alla sua ultima presenza a Domenica In (e chiarite anche nel corso di una dettagliata intervista alla Gazzetta dello Sport) Galeazzi ha poi precisato: “Non era facile tornare qui una seconda volta. C’è chi ha provato a dissuadermi, ma io ho detto che questa è casa mia e allora sono tornato” - ha ammesso il giornalista - “Ero sulla sedia a rotelle perché mi ero operato al ginocchio, ho qualche problemino di salute con il diabete che è il mio compagno di viaggio, ma rassicuro il direttore della banca, le mie ex fidanzate, se sono ancora tutte vive, e mia moglie. Sto bene”.

Mara Venier, la dedica a Galeazzi e le lacrime in diretta

Che il legame tra Mara Venier e Giampiero Galeazzi sia molto forte si era già percepito nella prima ospitata del suo ‘bisteccone’ durante Domenica In. La conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, è arrivata anche ieri, quando la conduttrice non ha retto alla stessa commozione esternata dal suo amico e ha lasciato lo studio in lacrime.

“Non ce la facciamo oggi… scusate…”, ha affermato Venier dopo che Galeazzi si è emozionato nel rivedere spezzoni della ‘Domenica In’ condotta con lei che, commossa, gli ha cantato in ginocchio “Ritornerò in ginocchio da te” accompagnata dall’orchestra.

“Mamma mia quanti ricordi”, il commento di un emozionatissimo Galeazzi.