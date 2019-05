Storie Italiane, Galeazzi in lacrime per la telefonata di Mara Venier

Legati da una profonda amicizia, Mara Venier e Giampiero Galeazzi non fanno altro che regalare grandi emozioni quando sono insieme in tv. Stavolta però 'bisteccone' non era ospite nel salotto dell'amica, a 'Domenica In' - come è accaduto più volte quest'anno - ma in collegamento con Eleonora Daniele a 'Storie Italiane'.

Mara ha trovato comunque il modo di fargli arrivare tutto il suo affetto chiamando in diretta. Una telefonata a sorpresa che fatto sciogliere in lacrime Galeazzi: "In questo mondo non è sempre facile riuscire ad avere amicizie vere - ha detto la conduttrice - Tra me e Giampiero c'è un'amicizia fraterna che va avanti da 25 anni, un'amicizia vera, costruita sul rispetto, sulla complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella vita. Lui fa parte della mia vita e io faccio parte della sua. Ti voglio bene amore mio".

"Mara, mi fai sempre commuovere - ha risposto il giornalista - Sei meglio di un panino, meglio di una cotoletta. Devo dirti che mi hai cambiato la vita. Sembrava finito questo rapporto, dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi, sempre capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola".