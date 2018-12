Galeazzi a Domenica In commuove tutti: "Mi restano da fare gli ultimi 500 metri"

Il ritorno di Giampiero Galeazzi in tv è stato uno degli avvenimenti più toccanti dell’ultima puntata dell’anno di Domenica In, in queste ore particolarmente commentato sui social dagli utenti che ricordano con affetto il grande giornalista sportivo.

Il momento in cui il telecronista romano 72enne è entrato negli studi Rai sulla sedia a rotelle gli stessi che lo hanno visto affiancare Mara Venier nella conduzione del programma molti anni fa, ha commosso chi si è trovato all’abbraccio tra i due amici in diretta tv e sta commuovendo ora chi sta riguardando quelle immagini sul web e sul sito della Rai (qui il link dal minuto 50).

Galeazzi a Domenica In: le toccanti parole a Mara Venier

"Io penso che questa mia vita mi ha dato tantissimo. Mi mancano da fare gli ultimi 500 metri" ha commentato 'Bisteccone', come lo ha sempre chiamato affettuosamente Mara Venier, in riferimento al proprio stato di salute.

Una struggente metafora quella di Galeazzi che ha richiamato il grande amore sportivo della vita del noto giornalista, ovvero il canottaggio, praticato in gioventù e poi commentato a lungo attraverso le storiche telecronache delle imprese alle Olimpiadi dei fratelli Abbagnale.

"Sono molti di più di 500, devi farne molti di più" la risposta incoraggiante della conduttrice che, particolarmente commossa, ha abbracciato calorosamente Giampiero Galeazzi.

(Qui la puntata su RaiPlay, dal minuto 50 con l'intervento di Galeazzi)