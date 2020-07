Il marito di Mara Maionchi: “Su Rai1 ci sono un sacco di gay”. Lei tuona: “Che cazz* dici!”

Più che un botta e risposta, un commento e un lapidario ammonimento quello che si è consumato sui social tra Alberto Salerno e la moglie Mara Maionchi.

“Ma com’è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?” sono stati i provocatori interrogativi che il noto paroliere e produttore musicale ha posto su Facebook, scatenando una ridda di commenti da parte degli utenti colpiti dall’esternazione. “Che strano sto post”, una delle tante osservazioni; “Non è strano basta che guardi Rai Uno”, la risposta di Salerno. “Che strano e che triste”, ha continuato un utente a cui lui ha replicato: “Triste perché? Perché vi si tocca dentro? Non si può più manco parlare? Osare dire una cosina?”, ha ribattuto ancora Salerno, poi definitivamente stoppato dal lapidario intervento di Mara Maionchi che sugli stessi social ha voluto far sentire la sua voce nettamente contrastante da quella del marito.

Mara Maionchi contro il marito Alberto Salerno per la frase sui gay su Rai1

La polemica scaturita dalla frase sui gay su Rai1 sollevata da Alberto Salerno ha trovato a un certo punto la ferma voce di Mara Maionchi che ha ritenuto opportuno scendere in campo per bacchettare pubblicamente il marito autore di un’osservazione tanto infelice. “Ma cosa c…o dici! Ti tolgo i social!”, ha scritto la discografica ex giudice di X Factor rivolgendosi al marito che, in effetti, poco dopo, ha cancellato dai social le discutibili frasi nel frattempo diventate oggetto di screenshot da parte degli utenti più lesti.