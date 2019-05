Perché Gemma e Tina si odiano: la verità sulla loro rivalità a Verissimo

Ancora uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, stavolta nello studio di Verissimo durante la puntata speciale dedicata ad "Amici" e in generale al mondo Fascino. Silvia Toffanin ha messo faccia a faccia le due nemiche, per una sorta di "intervista doppia", ma prima la conduttrice ha cercato di andare a fondo nelle ragioni della rivalità che c'è tra le due.

"Ha iniziato lei a odiarmi”, dice Tina, che ricorda: "C’è stato un periodo che io Gemma la sostenevo, all’inizio, quando lei ha fatto il suo percorso lineare e tranquillo. A un certo punto è entrato nella sua vita Giorgio 'il gabbiano', un signore molto bello e simpatico. Da lì lei è impazzita, forse non le sembrava vero di avere accanto un uomo così bello, mente lei è stata sempre una donna molto sfortunata".

Tina accusa Gemma: "Il suo grande amore sono le telecamere"

Tina accusa poi Gemma di essersi inventata "storie con uomini importanti tutti deceduti", ma viene subito smentita da Maria De Filippi, presente in studio, mentre anche Rudy Zerbi interviene per smentire un'altra affermazione di Tina, che sostiene che Gemma abbia inventato anche di aver avuto un ruolo importante alla guida di un famoso teatro mentre, afferma, "stava solo alla cassa".

“Lei ha un grande amore per le telecamere. Ormai il suo grande amore è quello. È falsa, bugiarda, raggiratrice di menti, mette in mezzo quelle povere vittime di uomini. Io la detesto”, continua Tina, sostenuta dagli applausi del pubblico che la invoca a gran voce.

Impossibile non riparlare della secchiata di acqua ghiacciata che Tina ha gettato contro Gemma in una delle scorse puntate di Uomini e Donne. Ma perché questo odio? “Vedendo la puntata da casa, tu vedi questa Tina scatenata che inveisce contro di lei. Gemma rimane pacata, ma quando non è inquadrata, lei me ne fa di tutti i colori: gesti con le dita. Io pretenderò dalla prossima stagione una telecamere fissa su di lei per vedere cosa accade quando lei pensa di non essere ripresa”, rivela Tina.

Gemma: "Non so perché Tina mi odia"

Quando Gemma entra in studio, Tina va a nascondersi dietro uno dei cameramen mentre la rivale parla e cerca di replicare alle accuse che le sono state lanciate.

"Io credo nell'amore. Sono in trasmissione perché sto ancora cercando un grande amore. Su quella seggiolina ho lasciato tanti sentimenti, tanti chili, tante emozioni e non certo verso le telecamere", dice Gemma, che ora si dice felice della frequentazione con Mario. Ma Silvia Toffanin incalza: quando è iniziato quest'odio tra lei e Tina? "Non lo so. Così. Bisognerebbe chiederlo a lei. Mi voleva bene, andavamo d'accordo poi all'improvviso dopo la storia con Giorgio ha iniziato ad avere questa acrimonia verso di me". Di certo "il gabbiano" ha creato qualche attrito tra le due, ma Tina alla fine prorompe: il vero motivo del suo odio nei confronti di Gemma è perché quest'ultima non è altro che "una bugiarda".