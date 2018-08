Lutto nazionale Genova, la tv cambia palinsesto: funerali in diretta; Mediaset e Rai sospendono gli spot

Domani, sabato 18 agosto, giornata di Lutto nazionale per la tragedia di Genova, variazioni di palinsesto in Rai e Mediaset per poter segnalare al pubblico in modo immediatamente percepibile il senso della giornata.

La cerimonia per i funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova avverrà sabato 18 agosto alle 11.30 nel Padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, alla presenza di tutte le massime cariche istituzionali e celebrati dall'arciescono di Genova, il cardinal Angelo Bagnasco, e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 11.25 con uno speciale del Tg1 e su Canale 5.

Nessun canale Rai e Mediaset trasmetterà le inserzioni pubblicitarie.

Programmazione straordinaria Mediaset



Per l'intera giornata televisiva tutte le reti Mediaet - una tv commericlae che vive esclusivamente di pubblicità - sospenderanno la trasmissione degli spot che verranno sostituiti da un cartello di cordoglio Mediaset in ricordo delle vittime del crollo.

Canale 5 trasmetterà in diretta anche i funerali solenni previsti per domani alle 11.30 alla Fiera di Genova.

Programmazione straordinaria Rai

Su Rai1 alle 9.55, in diretta dallo Studio 3 di Saxa Rubra a Roma andrà in onda una puntata speciale di Unomattina Estate dal titolo “Genova, il giorno del dolore”. Con la conduzione di Valentina Bisti e Massimiliano Ossini, proporrà voci e testimonianze.

Alle 11.25 il programma lascerà spazio alla diretta del Tg1 dei funerali solenni delle vittime del disastro. Il racconto è a cura di Filippo Gaudenzi. Alle 12.45 Unomattina Estate riprenderà gli approfondimenti e le riflessioni nel giorno del lutto nazionale.

RaiNews 24 trasmetterà, in diretta dalle 11.15, uno speciale condotto in studio dal direttore, Antonio Di Bella, con la partecipazione di Roberto Amen e i collegamenti con gli inviati a Genova, Silvia Balducci, Angela Caponnetto, Dario Marchetti, Giorgio Santelli e con Enrico Cisnetto ospite presso la sede Rai di Firenze.

Per quanto riguarda Radio Rai, tutti i canali radiofonici - generalisti, specializzati e digitali – hanno modificato la programmazione ordinaria, privilegiando e ampliando gli spazi di informazione.

Su Radio1 andrà in onda uno speciale, dalle 11.05 alle 13, per seguire in diretta i funerali delle vittime con interviste e testimonianze di molti ospiti (istituzioni, amministratori locali, esperti, soccorritori, cittadini). In conduzione Gian Marco Trevisi e inviati a Genova Carla Frogheri, Anna Milan e Fabio Sanfilippo. Collegato telefonicamente l’inviato Emanuele Dotto, giornalista sportivo genovese. Lo Speciale GR1 sarà trasmesso anche da GR Parlamento.

Anche Radio2 si dedicherà a Genova, dando spazio ai tanti messaggi di solidarietà e cordoglio degli ascoltatori da tutta Italia, inoltre durante i funerali sarà trasmessa una colonna musicale dedicata alla memoria delle vittime. Rai Isoradio potenzierà i consueti collegamenti con Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile.

Per l’intera giornata la Rai, come già annunciato, non trasmetterà le inserzioni pubblicitarie su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital).