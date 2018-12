Late Geppi Show, Rai3 schiera Geppi Cucciari in seconda serata

L’idea, probabilmente, vuole essere quella di proporre un talk ispirato ai format americani. Un po’ sullo stile di E poi c’è Cattelan che, ormai da diverse stagioni televisive, raccoglie gli applausi del pubblico di Sky. E Raitre ha puntato il dito su Geppi Cucciari per provare a realizzare un progetto di successo.

La comica sarda, infatti, secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, è stata scelta per presentare uno show serale intitolato Late Geppi Show. Un programma che la Cucciari dovrà portare avanti completamente da sola.

Non è la prima esperienza per la comica, al timone di una trasmissione: già su Sky, infatti, Geppi ha condotto nel 2007 Geppi Hour. Nel 2009, su La7, ha affiancato Victoria Cabello in Victor Victoria, più di recente l’abbiamo vista intervenire con degli sketch comici nel corso del serale di Amici di Maria De Filippi, senza dimenticare le sue performance alla conduzione de Le Iene.

Geppi Cucciari riuscirà a portare al successo questo nuovo esperimento della Rai, chiamato Late Geppi Show? Staremo a vedere, anche in attesa di ulteriori dettagli sulla data di partenza e sulla collocazione serale per programma.