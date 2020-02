Gerardina Trovato, dal successo alla povertà, il dramma a Domenica Live: "Vivo con 80 euro al mese"

(nel video in alto il racconto di Gerardina Trovato a Domenica Live)



Il difficile momento vissuto da Gerardina Trovato è finito negli studi di Domenica Live. Qui la cantante siciliana ha raccontato la drammatica situazione economica in cui è costretta a vivere puntando il dito contro la madre che l'avrebbe negli anni anni lasciata sola, denunciata ed insultata con offese molto pesanti. "Vivo con 80 euro al mese della Caritas - ha raccontato nella puntata andata in onda domenica pomeriggio - Rischio lo sfratto. Caterina Caselli mi ha pagato l'affitto in questi mesi, 6 mesi di affitto, luce e acqua. Ha pagato anche i miei debiti. Devo dirle grazie". Debiti accumulati in farmacia, con la parrucchiera e con quelli che l'hanno aiutata.

La madre di Gerardina avrebbe tentato di farla interdire

Da quanto detto dalla Trovato sua madre Agata avrebbe tentato di farla interdire. "Mi ha denunciato dicendo che ho sperperato il patrimonio per comprare droga, feste e vestiti. Ma io non mi sono mai drogata in vita mia". “È sempre stato un carnefice travestita da vittima, - ha continuato - è come se vive ancora nel dopoguerra”. A smentire questa versione dei fatti ci sarebbero le parole della madre contenute in una letterala, cui sono seguite alcune precisazioni di Gerardina. "Ho ricevuto da mia madre un solo vaglia in un anno. Appena 300 euro”. Smentita dalla signora Agata anche l'accusa di averla denunciata.

La proposta di Barbara D'Urso

"Avevo bisogno dei miei genitori e del loro aiuto dopo Sanremo. - ha aggiunto la cantante - Se mi avessero dato i soldi di cui avevo bisogno avrei continuato nella musica. Invece non è stato così ed ho mollato”. Poi dalla d’Urso, che ha portato sotto i riflettori la sua storia, è arrivata la proposta che potrebbe risollevare le sua sorti offrendole una seconda possibilità: “Un mio amico che produce video musicali ed ha uno studio di registrazione, dopo aver visto la tua storia, mi ha detto di voler produrre gratuitamente il tuo videoclip musicale”.