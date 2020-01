Gerardina Trovato: "Scelta una mia canzone per Sanremo 2020, ma non avevo soldi"

(Nel video sopra il racconto di Gerardina Trovato)

"Qui sono al sicuro? Non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per rinchiudermi?" queste le prime parole di Gerardina Trovato domenica sera a 'Live - Non è la d'Urso'. La cantautrice, che settimane fa ha dichiarato in un'intervista di essere stata abbandonata dalla famiglia, malata e senza soldi, è tornata in tv dopo 11 anni per parlare della drammatica situazione in cui si trova.

"Sto così da quasi un anno - ha raccontato - Sono viva grazie alle persone di Portopalo di Capopassero, dove mi sono trasferita. Mi aiutano, mi fanno mangiare, il farmacista mi dà le medicine. Ho debiti con tutti loro. La Caritas mi dà 80 euro al mese, 20 euro a settimana. Non è contemplato niente: vestirti, lavarti, medicine, niente. Mia mamma quando le ho detto che non ho un centesimo, mi ha detto di ammazzarmi. Mi ha augurato di crepare sola come un cane".

Il rapporto conflittuale con la madre, una carriera precipitata, la costante lotta contro gli psicofarmaci: "Mi imbottivano di psicofarmaci, poi ho avuto la forza di buttarli. Ti si disintossica anche il cervello, dopo pochi mesi ti torna la creatività. Ho scritto 24 brani in un mese, due album. Tutte e 24 li ho presentati a Sanremo. Uno l'avevano scelto, ma non avevo soldi. Mi sarei dovuta autoprodurre un album, un video, un servizio fotografico, sostenere le spese di Sanremo. Sono salita con una carta pagata dalla parrocchia, hanno fatto l'impossibile ma mi hanno dovuto dire 'mi dispiace, noi non siamo una multinazionale, non possiamo investire'. 24 brani, Ivana Sabatini ha voluto 24 brani, non lo fanno con nessuno. Dissi 'Non sono la Caselli, non saprei sceglierne uno'. Si sono presi tutti, hanno ascoltato tutto eccezionalmente. Mi ha chiamato la Rai dopo vent'anni". Ora per lei la cura migliore sarebbe proprio tornare a fare musica.