Balalaika: dopo il Mago Forest, anche Gerry Scotti esagera su Belen

Gerry Scotti è stato tra gli ospiti della prima puntata di Balalaika, andata in onda venerdì sera dopo il match Portogallo-Spagna. Il conduttore televisivo, come è suo solito fare, è stato al gioco, ha sfoderato la sua ironia, ma, ad un certo punto ha fatto una battuta che non ha tutti piaciuta.

Scotti è stato punzecchiato dalla Gialappa’s Band (che conducono Balalaika con Ilary Blasi e Nicola Savino), che ha chiesto al presentatore di The Wall un’opinione a caldo su Belen Rodriguez. La sua risposta?

"Belen? È stata mia dirimpettaia di camerino per circa tre anni e io ho perso sei diottrie".

Belen e le battute scandalose a Balalaika

La battuta di Gerry Scotti ha destato le risate del pubblico in studio, degli ospiti e dei conduttori di Balalaika. Un po’ meno quelle di Belen che, nella prima puntata di Balalaika è stata veramente presa di mira.

Tante le battutine e le frecciatine che sono state rivolte alla showgirl argentina. Prima il numero di telefono (falso, ovviamente) dato in diretta, poi la battuta infelice del Mago Forest, infine, la frase ironica di Gerry Scotti.

Se il buongiorno si vede dal mattino, a Belen converrà prepararsi, perché nelle prossime puntate di Balalaika potrebbe essere nuovamente nel mirino di battutine un po’ scomode e al limite dello scandaloso.