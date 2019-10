'Vieni da me', Gessica Notaro: "Mio fratello si è tolto la vita, non sappiamo ancora il perché"

Si è raccontata a cuore aperto Gessica Notaro a 'Vieni da me', non tralasciando i momenti più dolorosi della sua vita. Non solo l'aggressione da parte dell'ex compagno Edson Tavares, che nel 2017 la sfigurò con l'acido, ma anche la drammatica scomparsa di suo fratello, morto suicida nove anni fa.

"Mio fratello purtroppo non c'è più - ha rivelato -. Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. E' stata una sua scelta. Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande, avevo solo vent'anni". Commossa Caterina Balivo, che non è riuscita a trattenere le lacrime, e l'ex Miss Romagna ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza: "Non dobbiamo piangere".

Infine il ricordo di quell'amore malato: "Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L'amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza".