GF Vip 2018, il retroscena: "Eleonora Giorgi nel cast dopo settimane di tira e molla"

Ci sarà anche Eleonora Giorgi nella Casa del prossimo 'Grande Fratello Vip', in partenza a fine settembre su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Secondo quanto anticipa il sito del settimanale 'Oggi', l'attrice romana, 64 anni, avrebbe accettato "dopo settimane di tira e molla" e "dietro lauto compenso, pare".

"L’attrice e spumeggiante opinionista tv ha quindi ceduto, dopo un lungo corteggiamento, alle lusinghe del Biscione supportate, si dice, da un lauto cachet", si legge. Se l'indiscrezione venisse confermata, per la Giorgi, attrice simbolo degli anni '80, si tratterebbe del secondo reality show in un anno dopo 'Ballando con le stelle', a cui ha partecipato in primavera. Un richiamo, quello dei reality, a cui negli anni passati sembrava non essere interessata. Poi la decisione di mettersi alla prova.



A farle compagnia nell'appartamento di Cinecittà un cast che promette scintille. Questi i nomi "papabili": Francesco Monte, Enrico Silvestrin, le Donatella e Giulia Salemi. Naufragata invece la partecipazione di Manuela Arcuri e fratello Sergio, che - sempre secondo 'Oggi', non avrebbero raggiunto l’accordo sull’entità dell’ingaggio. Ancora incerta, infine, la partecipazione del judoka ed ex 'Ballando' Fabio Basile, a causa del veto di Esercito e Federjudo, e dell’ex tronista gay Claudio Sona.