Gf Vip, reunion a casa di Fabio Testi: diversi gli assenti e qualcuno non è stato invitato

Le promesse si mantengono, così, finito il lockdown ormai da un mese, i gieffini vip dell'ultima edizione - andata in onda nel pieno della pandemia - si sono ritrovati nella grande tenuta di Fabio Testi, vicino Verona, come si erano detti. Sono arrivati da ogni parte d'Italia - chi da Roma, chi da Milano e dintorni - per trascorrere qualche giorno insieme come quando erano nella Casa di Cinecittà.

Felicissima di riabbracciare i compagni d'avventura Adriana Volpe, che ha condiviso su Instagram diverse foto della reunione, mentre Patrick Rey Pugliese non ha potuto fare a meno di fare qualche scherzo qua e là. Presenti anche Sara Soldati, Fernanda Lessa - con l'inseparabile cagnolino - Teresanna Pugliese, poi ancora Andrea Montovoli, dj della serata con l'aiuto di Andrea Denver in consolle. Gli ex coinquilini hanno trascorso insieme una bellissima giornata e la sera si sono scatenati in un party tutto per loro.

All'appello però mancava più di qualcuno. Su Antonio Zequila non c'erano dubbi, visto che appena finito il reality ha fatto sapere di voler tagliare i ponti con tutti, assenti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - in Sicilia a godersi la loro prima vacanza d'amore - Sossio Aruta, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Carlotta Maggiorana - che tra i commenti ha promesso di non mancare alla prossima - Antonella Elia, Valeria Marini, Pago e Serena Enardu - alle prese con il loro ennesimo addio - Barbara Alberti e Michele Cucuzza. Non c'erano nemmeno la vincitrice Paola Di Benedetto e Rita Rusic, che sui social ha fatto sapere di non essere proprio stata invitata.