Domenica In, il videomessaggio di Giampiero Galeazzi fa piangere Mara Venier

Momenti di commozione a Domenica In, dove Mara Venier ha ricordato il compleanno dell'amico e compagno di tante puntate in passato Giampiero Galeazzi.

L’ex sportivo ha infatti compiuto ieri 73 anni, festeggiati con un grande evento organizzato al Circolo Canottieri Roma, di cui Galeazzi è socio: a lui e al padre Rino è stato intitolato il galleggiante di lungotevere Flaminio.

L’evento è stato seguito a sorpresa da una troupe di Domenica In, appunto, guidata da Romina Carrisi, che ha registrato l’emozione e la commozione di “Bisteccone” nel ritrovarsi circondato da tanti amici e soprattutto dalla sua famiglia.

Domenica In, il videomessaggio di Galeazzi fa commuovere Mara Venier

In studio, Mara Venier ha voluto fare i suoi auguri di buon compleanno a Galeazzi, dopo averglieli già fatti di persona raggiungendolo ieri sera a casa sua, e si è commossa quando la regia ha mandato in onda un videomessaggio diretto a lei dello stesso Galeazzi, che ha ringraziato l’amica, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime.