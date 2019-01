Magalli sulla chiusura de 'I Fatti Vostri': "Nulla di ufficiale. Freccero? Un amico"

Nella giornata di ieri - 3 gennaio - Carlo Freccero ha presentato la nuova Raidue, nelle sue mani dallo scorso novembre, annunciando anche importanti cambiamenti.

Senza dire ancora nulla di ufficiale, il direttore della seconda rete della tv pubblica ha espresso qualche perplessità su due programmi in particolare. Si tratta di Detto Fatto (ora condotto da Bianca Guaccero) e de I Fatti Vostri (storica trasmissione di Michele Guardì).

"Bisogna fare dei calcoli - ha detto Freccero - Detto Fatto poteva andare su Rai1, Guardì anche. Sono programmi da Rai1. Sono fatti bene, ma sono da Rai1".

Giancarlo Magalli, rischio chiusura de I Fatti Vostri: le sue parole

Poche ore dopo la conferenza stampa, intervistato da Fanpage, Giancarlo Magalli - storico volto de I Fatti Vostri - ha detto la sua sulla possibile chiusura della sua trasmissione: "Nessuna comunicazione ufficiale, nessun commento. La Rai è padrona dei suoi palinsesti, non noi conduttori. Sono troppo amico e troppo ammiratore di Freccero per criticare i suoi eventuali orientamenti che, ripeto, per ora non sono divenuti decisioni ufficiali", sono state le parole del conduttore.