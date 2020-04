Giancarlo Magalli pensa di lasciare la tv: “Vorrei godermi la pensione”

Ospite di Francesca Fialdini nella trasmissione di Rai Uno ‘Da noi…a ruota libera’ di domenica 19 aprile, Giancarlo Magalli si è raccontato in una lunga intervista che si è rivelata l’occasione per confidare l’intenzione di lasciare la televisione in un prossimo futuro. “Non ho ancora detto a nessuno che non vorrei lavorare fino a 100 anni. Io sono contento della mia strada, della mia carriera, della mia vita. Sono in salute, grazie a Dio”, ha ammesso il conduttore de ‘I Fatti Vostri: “Fra quattro, cinque anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione… È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”.

Giancarlo Magalli maggiore volontario dei vigili urbani

Oltre ad essere uno dei volti più popolari della televisione italiana, Giancarlo Magalli è anche maggiore volontario dei vigili urbani di Roma, ruolo che in questi giorni di emergenza sanitaria talvolta è chiamato a svolgere per controllare il rispetto delle norme che impongono di uscire solo per validi motivi. “Ho iniziato come volontario, poi ho fatto il vigile per 7 anni”, ha raccontato a Francesca Fialdini: “Sono diventato un personaggio televisivo e il corpo mi ha fatto Maggiore e sono onorario. Mi portano in giro, do il benvenuto ai nuovi vigili quando li assumono. Però ogni tanto lavoro”.

Come sta affrontando la quarantena? “Sto bene perché lavoro, quello aiuta”, ha confidato il presentatore storico volto del programma di Rai Due ‘I Fatti Vostri’: “Andare ogni mattina in studio, fare la trasmissione, avere un motivo per vestirsi è importante. Quando non lavoro sto a casa, cucino, lavoro, sto al telefono”. Unico dispiacere, quello di non poter vedere le sue figlie: “Soffro ma sopporto”, il commento a riguardo di Magalli che ha anche accennato all’attuale rapporto con le sue due ex mogli, Carla Crocivera e Valeria Donati.

"Ho avuto due matrimoni ma entrambi tranquilli, da ognuno è nata una figlia. Con entrambe le mie ex mogli sono in ottimi rapporti”, ha raccontato: “A Natale stiamo tutti insieme. È una famiglia allargata, anzi spalancata. C'è un rapporto di amicizia e di affetto”.