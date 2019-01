'I Fatti Vostri' chiude? Il duro messaggio di Magalli: "La verità è un'altra"

Da giorni, tra i telespettatori Rai, non si parla d'altro. La possibile chiusura di due programmi storici come 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto', lasciata intendere dal neo direttore di Rai 2 Carlo Freccero in conferenza stampa, è sulla bocca di tutti. E se ieri ad intervenire è stata Bianca Guaccero, timoniera del factual show pomeridiano ("Non smetteremo mai di impegnarci, siamo una grande squadra" QUI IL MESSAGGIO COMPLETO), oggi a parlare è Giancarlo Magalli, iconico volto della mattina della seconda rete. Magalli, in particolare, accusa quanti sono giunti a conclusioni affrettatte a proposito della chiusura della trasmissione (gonfiando quindi quanto affermato da Freccero) e spiega che, prima di incorrere in falsi allarmismi, sarebbe buono tenere in considerazione il fatto che esistono alternative al peggio.

I Fatti Vostri chiude? Il messaggio di Giancarlo Magalli

Il messaggio del conduttore è stato pubblicato su Facebook nella serata di ieri. "La verità è un altra: Freccero ha dichiarato grande stima nei confronti miei e del programma - si legge - Ha solo lamentato che il budget di Raidue è piuttosto esiguo e non lascia molto margine per programmi un po’ più complessi come il nostro. Ha aggiunto che un programma come il nostro avrebbe bisogno del budget di Raiuno. Tutto qua. Di altre trasmissioni ha esplicitamente annunciato la chiusura, del nostro no".

'I Fatti Vostri' chiude? Tutte le alternative

"Quindi - prosegue - ora le possibilità sono le seguenti: - Raidue ottiene un po’ più di budget e tutto resta com’è - Il programma prova a ridurre i costi ed a rientrare nel budget di Raidue - Il programma passa su Raiuno - Il programma la prossima stagione non va in onda ed io ne vado a fare un altro da qualche altra parte - Il programma non va più in onda ed a me non viene offerto niente altro".

Poi il congedo: "Come vedete le possibilità sono cinque ed una sola prevede che io resti a casa. Vi assicuro che è quella meno probabile. Con buona pace di chi sarebbe contento. Grazie comunque dell’affetto e della solidarietà, ma continueremo a vederci alle 11. Spero sempre su Raidue. Abbracci e auguri a tutti".