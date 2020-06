Giancarlo Magalli furioso: “Non ho deciso io la sostituzione di Roberta Morise”

Non ci sta Giancarlo Magalli a passare per quello che decide sul futuro professionale delle donne al suo fianco nella conduzione de ‘I Fatti Vostri’. Non ci sta e lo fa sapere con fermezza attraverso la sua pagina Facebook, a cui ha affidato un duro sfogo volto a smentire le voci che indicherebbero lui dietro alla decisione di sostituire Roberta Morise nel programma di Rai Due.

Rimarcando la sua amicizia con la collega e il dispiacere per la mancata riconferma, il conduttore si è scagliato contro chi lo ha descritto come autore della sua mancata riconferma: “Bugiardi e ingannatori”, ha esordito nel post: “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: “Magalli colpisce ancora” insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”.

Al di là delle insinuazioni contro cui si è scagliato Magalli, la certezza a questo punto è la mancata riconferma di Roberta Morise nella prossima stagione de ‘I Fatti Vostri’. Nessuna certezza sulla sua sostituta: le ultime indiscrezioni parlano di Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle, ma al momento si tratta solo di rumors.