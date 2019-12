Gianna Nannini, esibizione interrotta in diretta a 'Domenica In': le scuse di Mara Venier

Quella in onda ieri, 1° dicembre, è stata una puntata di Domenica In più breve del solito per via del racconto della visita del Papa a Greccio, luogo in cui San Francesco inventò il Presepe, trasmesso dal Tg1. Ed è stato proprio per dare la linea alla diretta che, all’improvviso, l’esibizione dell'ospite Gianna Nannini, protagonista di una delle consuete interviste del programma presentato da Mara Venier, è stata interrotta all’improvviso.

“Io devo scusarmi per quello che è successo prima, Gianna Nannini stava cantando ed è stata sfumata”, ha affermato la conduttrice una volta tornata in studio: “Chiedo scusa io, ma noi non siamo stati avvisati che avrebbero interrotto. Anche noi siamo stati colti di sorpresa. Avevamo dei minutaggi molto precisi. Naturalmente, come Domenica, io personalmente sono stata felice di aver dato la linea al Tg e aver seguito Papa Francesco”.

Le scuse sono state ribadite anche con un post su Instagram pubblicato da Mara Venier, un autoscatto insieme a Gianna Nannini con cui ha promesso ai telespettatori il ritorno dell'artista in studio dopo la diretta speciale del Tg1 dedicata a Papa Francesco. “Grazie, sei unica”, il commento della sua ospite.

Mara Venier si scusa con il pubblico per aver sfumato Gianna Nannini. #DomenicaIn pic.twitter.com/zY76BK2Zmc — Lorenzo Rossi (@LorenzoRossi91) 1 dicembre 2019