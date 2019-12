Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo insieme in tv: il duetto sul palco di ‘20 anni che siamo italiani’

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati ad esibirsi insieme su un palco televisivo dopo la breve ma intensa crisi sentimentale di qualche tempo fa. L’occasione per rivederli l’uno accanto all’altra è stata la terza e ultima puntata di ‘20 anni che siamo italiani’, programma di Rai Uno che ha dato l’opportunità al suo conduttore di interpretare con la sua compagna di vita un classico come ‘Un nuovo bacio’.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a ‘20 anni che siamo italiani’: le dichiarazioni dopo l’esibizione

Terminata l’esibizione del brano che, cantato insieme per la prima volta nel 2002, fece da apripista alla storia d’amore di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la co-conduttrice Vanessa Incontrada non ha potuto fare a meno di notare l’emozione del collega: “Sei un po’ emozionato… con la tua compagna qua….!”; pronto ad annuire lui: “Guarda come si è vestita… di rosso!”. Spazio poi al commento della cantante di Sora che ha voluto complimentarsi con la coppia artistica per le tre serate evento dei venerdì di Rai Uno.

"Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani, vedervi così divertiti è una soddisfazione anche per chi vi sta accanto", ha dichiarato Anna. Naturale, allora, è stato per i tre chiamare sul palco Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada e padre del figlio Isal, che, visibilmente emozionato, li ha raggiunti accolto dagli applausi del pubblico.