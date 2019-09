Gigi e Ross promuovono De Martino a Made in Sud: "Divertente e spontaneo"

"In due ne facciamo uno". Gigi e Ross partecipano alla nona edizione di 'Tale e Quale Show' come un unico concorrente e spoilerano la loro prima interpretazione: i Righeira.

L'esplosivo duo comico, che ha raggiunto la popolarità con 'Made in Sud', promuove a pieni voti il nuovo conduttore del programma di Rai2, Stefano De Martino, arrivato lo scorso anno e riconfermato anche per questa stagione: "E' molto bravo - hanno detto ai microfoni di Today - Divertente e spontaneo, per Made in Sud è fondamentale".