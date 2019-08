Gigi Marzullo operato d'urgenza in ospedale

Gigi Marzullo è stato operato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove era stato portato in codice rosso.

Una volta arrivato, il popolare conduttore è stato dirottato presso il reparto di chirurgia d'urgenza e sottoposto ad un intervento per una doppia ernia addominale. L’operazione è perfettamente riuscita.

Marzullo si trovava nella sua casa di Avellino, dove stava trascorrendo le ferie prima del ritorno in tv, quando ha accusato forti dolori addominali che lo hanno costretto a far ricorso alle cure dell'ospedale della sua città natale. Dopo l’intervento, come riportano diversi siti locali, Marzullo ha voluto ringraziare il personale medico che lo ha assistito nella struttura e, in particolare, il dottor Lorenzo Iovine, responsabile del reparto di chirurgia d'urgenza