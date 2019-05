Giletti torna in Rai ospite di Milly: venerdì a 'Ballando con le stelle'

Massimo Giletti torna per una sera in casa Rai, ma nei panni del ballerino. Il giornalista, da due anni in onda su La7 con 'Non è l'Arena' - dopo qualche tensione con i vertici di Viale Mazzini - è ospite di Milly Carlucci venerdì 24 maggio nella prima semifinale di 'Ballando con le stelle'.

Giletti farà il suo grande ritorno partecipando a una coreografia con tre ballerine. Protagonista, oltre a lui, anche la regina del volley Francesca Piccinini. Un ballerino e una ballerina per una notte sui generis, come le due serate evento - venerdì 24 e sabato 25 maggio - in cui conosceremo i finalisti di questa edizione, scelti da giuria e televoto.

Il dance show di Rai 1 torna dopo lo stop della settimana scorsa per l'Eurovision Song Contest. La finalissima sarà invece sabato 1 giugno.