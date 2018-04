Zuffa in diretta tv: Bocchino attacca Giletti sullo stipendio Rai, il conduttore sbotta

Sono volati stracci domenica sera a "Non è l'Arena", e al centro della baruffa stavolta ci è finito proprio il padrone di casa, tornato alla carica con un servizio sui vitalizi, tema molto delicato che evidentemente dà fastidio a più di qualcuno.

Una telefonata in diretta di Italo Bocchino ha surriscaldato gli animi. "Voglio venire in trasmissione la settimana prossima - ha chiesto provocatoriamente l'ex deputato a Massimo Giletti - Voglio venire con tutte le mie buste paga di quando ho fatto il parlamentare e quindi ho incassato i soldi dei contribuenti. Vorrei che anche tu venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, quindi con i soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più".

Apriti cielo. Dopo queste parole Giletti si è trasformato in una furia: "Perché io faccio il politico? Guarda che io alla Rai ho reso molto ma molto di più. Vadano a chiedere agli altri che prendevano milioni di euro e si son fatti fare anche le società di produzioni. Tanto per essere chiari. Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso. Io a differenza di tanti colleghi ho dichiarato sempre pubblicamente quando prendevo. Questo giochetto lo fai con Romeo e con gli amici tuoi, non con me".

Parole dure, poi Giletti non ha fatto mancare l'affondo: "Sappi che per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema Rai. Rispondi dei tuoi soldi. I tuoi soldi sono diversi dai miei, io sono un professionista e non un politico".