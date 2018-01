Massimo Giletti è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore durante 'Non è l'Arena'

Buone notizie per Massimo Giletti e per i telespettatori che ieri si sono preoccupati per la salute del conduttore di ‘Non è l’Arena’, colpito da un'indisposizione che lo ha costretto a interrompere la diretta tv.

Come fa sapere l’Ansa, il giornalista è stato dimesso dall'ospedale Umberto I di Roma dopo aver trascorso la notte nel nosocomio a seguito del malore accusato nel corso della diretta televisiva di ieri.

Secondo quanto si apprende dall'emittente, il conduttore sta meglio ed ora è a casa a riposare.

Giletti aveva iniziato la diretta di ieri con la febbre alta a causa dell'influenza e ha deciso di interrompere il programma dopo l'intervista alla ministra Marianna Madia annunciando la messa in onda di un blocco registrato del programma perché non era in condizione di continuare.

Massimo Giletti non sta bene e interrompe la diretta, gli auguri di Fabio Fazio

La repentina interruzione del programma ‘Non è l’Arena’ è stata particolarmente commentata sui social da parte dei telespettatori preoccupati per l’indisposizione del conduttore.

Appresa la notizia, anche Fabio Fazio, conduttore del programma ‘Che tempo che fa’ su Rai Uno, ha inviato "un grande saluto e un grande abbraccio" al collega.