Giletti, “l’ex amico” lo attacca: "Campagne d'odio nelle trasmissioni come le sue"

Massimo Giletti tirato in ballo da Fabrizio Del Noce, ospite di ‘Piazza Pulita’ su La 7, in termini tutt’altro che amichevoli.

L’ex direttore di Rai Uno ha affrontato il tema delle pensioni d’oro rispetto al quale ha sostenuto che il conduttore di Non è l’Arena abbia avviato una vera e propria guerra.

Del Noce ha definito Giletti “ex amico” per poi dire la sua sulla trasmissione domenicale da lui condotta: “Sono trasmissioni che hanno fatto campagne di odio, non è accettabile”, il suo commento.

Pronta la difesa del collega di Giletti del conduttore Corrado Formigli che ha sottolineato come nel talk venga data la parola a tutte le opinioni.

“Sì, ma non ti fa parlare” - la replica di Del Noce - non è accettabile essere esposti al pubblico ludibrio perché si hanno pensioni alte, perché allora anche chi prende uno stipendio alto dovrebbe essere esposto al pubblico ludibrio”.

Emigrato in Portogallo, Del Noce non ha escluso di tornare in futuro in Italia (“Dipende dalle leggi”) e ha ribadito la difesa verso la sua condizione economica.

“Le pensioni d’oro ce le siamo costruite pagandole noi. Io guadagnavo tanto, quindi ovviamente ho una pensione pari a una parte di quello che guadagnavo quando lavoravo”, ha affermato Del Noce durante il suo intervento: “Non mi sembra di rubare, non prendo nulla a nessuno e non tolgo nulla a nessuno”.