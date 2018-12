Giletti lascia La7? Cairo lo trattiene, lui scherza (forse): “Sono già in Rai”

Anno nuovo, voci nuove sul futuro professionale di Massimo Giletti, eternamente conteso tra la Rai che un anno fa lo lasciò andare e La7 che gli aprì le porte della prima serata con grande fortuna.

Adesso, tra qualche battuta e un po' di tensione, le indiscrezioni in merito a un ritorno del conduttore di 'Non è l'Arena' a viale Mazzini sono tornate a circolare ieri sera, al tradizionale saluto di Urbano Cairo alla squadra di La7 all'hotel Hilton Cavalieri.

Il patron de 'La7' ha più volte invitato Giletti a raggiungerlo sul palco. E Giletti, che si trovava in fondo alla sala, alla domanda di Cairo “dove sei?” ha risposto “Sono già in Rai”.

Giletti torna in Rai?

Serio? Ironico? Di certo c’è che Cairo tra il serio e il faceto, si è rivolto a lui dicendogli: “Fatti vedere qui sul palco, fatti godere fin che ti ho”, rilanciando quella voce che “vuole Giletti già in Rai, perché vuole firmare un contratto quinquennale mentre io gli ho offerto al massimo un triennale”.

Chissà se i complimenti profusi da Cairo per il successo di 'Non è l'arena' (al 7 per cento di share in una serata, la domenica, storicamente inesistente per la7) sono valsi a convincere Giletti a restare.

Nel frattempo in sala si rumoreggiava sulla possibilità che il conduttore torni su Rai1 in sostituzione di Fazio, che dopo le polemiche sul contratto potrebbe ritraslocare a Rai3.