Non è l'Arena, Giletti si presenta col naso rotto: "Parliamo di risse, siamo in tema"

Massimo Giletti si è presentato domenica a 'Non è l'Arena' con una visibile ferita sul naso. Mistero su come se l'è provocata, il conduttore ha tergiversato per quasi tutta la puntata, finché a mezzanotte, con un servizio dedicato alle risse, ci ha scherzato su ma senza dare spiegazioni.

"Risse e altri disastri. Devo dire che è anche in tema, visto che ho il naso rotto" ha detto ironico Giletti, facendo ripensare a quanto accaduto qualche anno fa, quando per difendere una ragazza caduta dal motorino si prese qualche ceffone da un automobilista inalberato.

Stavolta potrebbe essere un più banale incidente domestico, anche se l'aria da eroe della strada a Massimo Giletti ormai non gliela toglie nessuno.