Massimo Giletti ospita Pamela Prati e lancia la frecciata a Barbara d’Urso (che poi saluta)

Pamela Prati è tornata in tv per parlare ancora di Mark Caltagirone e dell’ormai ampiamente discusso caso che per mesi e mesi ha tenuto banco sui social e in tv. Lo scenario da cui si è riaperta la parentesi è stato lo studio di ‘Non è l'Arena’ in diretta su La7 che, nella puntata in onda ieri 20 ottobre, ha ospitato la soubrette messa di fronte a Roberto D’Agostino, fondatore e direttore del sito Dagospia che per primo ha smascherato il castello di bugie costruito attorno a un matrimonio tanto sbandierato e mai celebrato.

"Hai fatto credere a tanta gente cose incredibili", "sei stata complice", l’attacco di D’Agostino: "La storia di Pamela Prati è la spia di quello che è diventata la celebrità contemporanea. Una volta c'erano gli attori che raccontavano delle storie appassionate poi è successo qualcosa quando è iniziato Uomini e Donne". Secca la replica dell'ex stella del Bagaglino: "Io ho mentito per difendere la mia famiglia. Tu non sai cosa ho passato e non sai cosa significa essere manipolati. Non lo sai. Stai zitto", ha tuonato Pamela Prati ferma nel ribadire la sua totale ingenuità rispetto a tutta la vicenda e pronta a riferirsi a chi ha discusso ampiamente del suo caso ottenendo così grande visibilità.

Non è l’Arena, la frecciatina per Barbara d’Urso

“Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle. La d’Urso, nonostante avesse letto i miei messaggi con Mark, ci ha fatto dieci puntate col 22% di share”, ha argomentato poi Pamela Prati riferendosi evidentemente al programma ‘Live – Non è la d’Urso’ che nella scorsa stagione ha a lungo dibattuto sul tema.

Pronto allora il commento di Giletti: “In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia?”. “Stai parlando della d’Urso?”, ha chiesto Roberto D’Agostino. “No, non è stata solo lei. Ce l’ho con chi fa un lavoro non corretto”, la replica del conduttore che in seguito ha rivolto un saluto alla collega: “Salutiamo Barbara d’Urso a nome di tutti i fan… So che il suo programma dalla domenica sera è stato spostato al lunedì” (qui il video).

Non è la prima volta che Massimo Giletti fa riferimento a Barbara d’Urso nel suo programma: era già successo quando per la prima volta si era occupato del ‘Prati gate’ e, in quell’occasione, la collega aveva replicato: “Giletti fa benissimo il lavoro che fa. Ognuno ha i propri tempi. Del resto tutto quello di cui si parla e si è parlato nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti di Videonews”.