Auto incendiata dalla mafia, Giletti gliene regala una nuova: commozione a "Non è L'Arena"

Prosegue senza sosta la battaglia di Massimo Giletti accanto alle sorelle Napoli, cittadine di Mezzojuso (Palermo) che da tempo denunciano la mafia dei pascoli. A schierarsi dalla loro parte anche Salvatore Battaglia, concittadino di Ina, Irene e Anna, che nella notte tra il 29 e il 30 dicembre ha visto la sua auto andare in fiamme.

Un gesto intimidatorio che non ferma l'intermediario assicurativo, domenica sera ospite a "Non è L'Arena". "Non ho nulla da perdere" ha detto tra gli applausi in studio, poi il gesto che ha commosso tutti: "Questa è la chiave della tua nuova auto - ha detto il conduttore, quasi in lacrime, congratulandosi per il suo coraggio - E' una macchina che arriva da tutti noi e dalla nostra rete, La7, affinché tu abbia sempre la certezza di averci al tuo fianco".

Un bel gesto di solidarietà e infine il lungo abbraccio tra Giletti e Battaglia, molto più eloquente di ogni discorso.