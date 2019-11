"Ciao da zio", bufera su Giletti per il saluto in diretta alla figlia di Salvini

Un'altra bufera social travolge Massimo Giletti. Dopo gli sfottò di qualche settimana fa sulla "gaffe" dell'elezione del Presidente del Consiglio in Italia, il conduttore è tornato di nuovo tra i trend topic per il saluto in diretta a 'Non è l'Arena', su La7, alla figlia di Matteo Salvini.

Il leader della Lega, in collegamento video, ha salutato tutti a partire proprio da sua figlia: "Buonasera a tutti e buonasera alla mia bimba se mi guarda da casa prima di andare a nanna" ha detto, inviandole un bacio. "Anche l'altra volta l'avevamo salutata in diretta" ha commentato Giletti. "Era felice come una pasqua e ha saltellato sul divano dalla nonna per tutto il tempo" ha spiegato Salvini.

Così Giletti il conduttore ha rinnovato il gesto: "Un saluto glielo aveva fatto e glielo fa anche questa sera lo zio Giletti, visto che siamo la famiglia allargata della domenica". Un siparietto che non è piaciuto a molti internauti, pronti a cinguettare indignati: "Scivolone di Giletti". E poi ancora, "livello bassissimo", "un bel quadretto di 'famiglia' e vai con la campagna: mediatica elettorale permanente !E bravo'zio' Giletti... Sarà tenuto in debita considerazione dal futuro Presidente del Consiglio!". Infine: "Sullo zerbino davanti la porta di casa di Salvini c'è scritto 'Giletti'".

#Giletti saluta la figlia di Salvini in diretta: ciao da zio Massimo.



Il giornalismo d'assalto, quello che non si piega di fronte al potente di turno.



La prossima volta chiuderà l'intervista con "ti sono piaciuti i cantucci col vinsanto che ti ho mandato?". — la manina (@La_manina__) November 11, 2019

Nei giorni particolarmente piovosi #Salvini mette #Giletti davanti alla porta, a pancia in giù, con una felpa con scritto Welcome sulla schiena. — IlGuffanti 🇪🇺 🇮🇹 (@guffanti_marco) November 11, 2019